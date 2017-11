O rótulo de jogador violento pode ‘pegar’ do ponto de vista mediático, mas não terá influência no olhar profissional da CBF."De forma alguma. As nossas observações técnicas são nossas e apenas nossas. Não nos deixamos influenciar por notícias, sejam elas positivas ou negativas, que não sejam informações recolhidas pelos nossos colaboradores", garantiu Edú Gaspar. Pelo seu lado, como ex-técnico, Marcelo Veiga consegue antecipar uma janela de oportunidade para Felipe na canarinha: "Estamos perto do Mundial’2018, se o Tite necessitar de chamar alguém à última hora, quem sabe se não opta por um que conhece bem como o Felipe?"