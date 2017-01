Nos documentos divulgados esta semana pelo Conselho de Disciplina (CD) ficou a saber-se que Nuno Saraiva também tem um processo disciplinar, tal como Jorge Jesus. No caso do diretor de comunicação dos leões, tal deve-se a um post na sua página de Facebook após a derrota do Sporting em casa do V. Setúbal, a contar para a Taça CTT.

No dia da partida, Nuno Saraiva escreveu um post intitulado "O cúmulo da falta de vergonha", onde questiona a arbitragem de Rui Oliveira. "Aquilo que se passou significa o descrédito total de uma competição, já de si ferida porque pensada e feita à medida de um clube, e um insulto a jogadores, treinadores, dirigentes, adeptos e investidores nos clubes que trabalham diariamente e a retribuição que têm é o enxovalho público e o desrespeito de certos iluminados. Se não puserem cobro a isto, a Taça da Liga nunca passará de uma ópera bufa que podia chamar-se Lucílio Baptista", podia ler-se.

Esta não é a primeira vez que o CD intervém por declarações prestadas por Nuno Saraiva no Facebook. A 23 de setembro, o diretor de comunicação foi punido com 15 dias de suspensão pelo mesmo motivo, mas o castigo foi-lhe retirado mais tarde (já depois de cumprido). A 4 de novembro, o CD abriu novo processo disciplinar ao responsável, de novo por causa do Facebook.



Dragões também não escapam



Esta semana, o órgão liderado por José Manuel Meirim também não deixou passar em claro as críticas feitas pelo FC Porto na newsletter 'Dragões Diário'. Por isso, foi também aberto um processo disciplinar à SAD portista, algo que não é novidade.

Autor: Sérgio Krithinas