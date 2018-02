Continuar a ler

"ATENÇÃO AOS PRESIDENTES DOS CLUBES.....(..) Não deixem, nenhum Pedro, Davide, João, Antoniós e até mesmo o "JOSÉ", se aproximar dos seus jogadores até final da época!!!", acrescentou ainda.



Recorde-se que César Boaventura revelou recentemente ter sido abordado por "um administrador da SAD de um clube para mentir relativamente a jogos viciados ou comprados". Numa primeira fase, todavia, o empresário tinha afirmado tratar-se de um administrador da SAD do FC Porto, mas, pouco depois, editou o texto, retirando a referência aos dragões. Francisco J. Marques, no programa Universo Porto da Bancada, emitido pelo Porto Canal, negou as acusações, e esclareceu que "com o tempo se perceberá qual era o papel de César Boaventura no polvo do futebol português".

César Boaventura, CEO da empresa de agenciamento GIC England, voltou a atacar Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto. Na sua página de Facebook, o empresário de futebol identifica o dirigente e deixa no ar alegados aliciamentos por parte do que considera ser o "polvo"."Pedes-me respostas? Então estou disponível a sentar-me contigo (...) Nessa altura, falaremos dos 'MARTINS' das propostas, (avisa os homens que não precisam de segurança para estar comigo)... Falaremos dos 'PEDROS', 'DAVIDES' dos 'JOES' e até mesmo do 'JOSÉ' 'ANTÓNIOS' esses teus meninos da tal famosa "MALA".. Sem esquecer muitos jogadores como "ANTÓNIOS"!!!", começou por escrever Boaventura.