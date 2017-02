Dentro daquilo que já tinha feito na semana passada com alguns dos principais elementos do seu núcleo duro, Nuno Espírito Santo voltou a fazer poupanças no treino de ontem, tendo em vista os compromissos que se avizinham, especialmente o duelo da Champions, frente à Juventus, na próxima semana. Mas primeiro vem o Tondela e no arranque da preparação para o jogo do campeonato foram notadas as ausências de Alex Telles, Iván Marcano e Danilo Pereira.

O trio passou a manhã no ginásio, em gestão de esforço, recuperando do cansaço acumulado por uma época que vai longa. Iván Marcano é, juntamente com Felipe, um dos recordistas de minutos do plantel na presente temporada, tendo logo atrás Alex Telles. Danilo Pereira é outro dos jogadores com maior sobrecarga, pelo que foi natural a decisão de Nuno Espírito Santo em deixá-lo de fora. Não havendo problemas de ordem física, tudo indica que estejam à disposição do técnico no treino de hoje, o primeiro da semana à porta fechada.

O que salta à vista é a preocupação de Nuno Espírito Santo em preservar a condição física dos seus jogadores mais influentes, numa fase da época em que se jogam cartadas decisivas, tanto no campeonato como na Champions, e essa gestão poderá levar o treinador a fazer algumas mexidas na receção ao Tondela. Alterações pontuais que não deverão colocar em causa a solidez da equipa, dado que antes de encarar o duelo com a Juventus, o FC Porto está obrigado a vencer o último classificado do campeonato para não perder gás na corrida pelo título nacional.

Autores: Rui Sousa e André Monteiro