Felipe e Marcano não quebram no eixo defensivo e, para somar minutos, Reyes tem sido adaptado à posição mais recuada do meio-campo. Ainda assim, são apenas três os centrais à disposição de Sérgio Conceição no plantel principal. No Nantes por empréstimo, Chidozie não descarta a possibilidade de ser chamado na reabertura do mercado de transferências, em janeiro. "O que posso dizer é que se tiver de regressar, regresso, se tiver de ficar no Nantes até ao fim da temporada, fico. Não tenho nenhum problema com isso", assegurou.

O internacional nigeriano participou em 11 das 14 partidas oficiais do Nantes nesta época e marcou um golo. "Não estou surpreendido com o 1º lugar do FC Porto no campeonato. Aqueles jogadores merecem ser campeões. Na Champions estão bem e só podem pensar em vencer o Besiktas", concluiu.