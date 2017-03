O defesa Giorgio Chiellini regressou este domingo aos treinos nae deverá estar em condições de defrontar o, na terça-feira, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.O central italiano esteve afastado dos relvados devido a um problema muscular na coxa esquerda, mas este domingo já participou sem limitações na sessão de trabalho dos transalpinos e poderá ser opção para o técnico Massimiliano Allegri.A Juventus vai entrar em campo com uma vantagem de 2-0 alcançada no jogo da primeira mão, no Estádio do Dragão. O duelo está agendado para as 19H45 e terá

Autor: Lusa