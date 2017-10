O embate com o Lusitano de Évora, no Estádio do Restelo, foi o primeiro de cinco que o FC Porto irá disputar até final do mês, tendo como ponto de partida o regresso ao trabalho pós-seleções. É por isso que Sérgio Conceição irá orientar já este sábado o primeiro treino de preparação do jogo de terça-feira, em casa do Leipzig, a contar para a terceira ronda dos grupos da Champions. Após a viagem à Alemanha, os azuis e brancos recebem o P. Ferreira, para o campeonato, voltam a jogar como visitados, mas na Taça CTT, diante do Leixões, terminando este intenso outubro no Bessa, de novo para a Liga NOS.

Banco rendido ao ‘escorpião’ de Hernâni

