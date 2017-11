Continuar a ler

De acordo com a nota publicada no site dos dragões, no boletim clínico continuam a constar os nomes de Herrera (trabalho de recuperação no ginásio), Otávio (tratamento e ginásio), Marega (tratamento e ginásio) e Soares (tratamento e ginásio).O plantel portista volta a treinar pelas 10 horas de quinta-feira, novamente no Olival, com uma sessão à porta fechada. A partir das 12h15, o treinador Sérgio Conceição fará a antevisão do jogo com os algarvios.O FC Porto defronta sexta-feira o Portimonense, pelas 20h30, no Estádio do Dragão, em jogo referente aos 16 avos de final da Taça de Portugal, que terá como árbitro Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.