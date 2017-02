Pela primeira vez nesta temporada, o FC Porto conquistou 15 pontos de uma enfiada na Liga NOS. Quer isto dizer que os dragões garantiram em Guimarães o seu 5º triunfo consecutivo, uma regularidade que tinham deixado escapar em Paços de Ferreira, à 16ª jornada.

Antes do empate sem golos na Mata Real, a equipa de Nuno Espírito Santo tinha triunfado perante Sp. Braga (1-0), Feirense (4-0), Marítimo (2-1) e Chaves (2-1), seguindo-se a tal igualdade com os castores. A partir daí seguiram-se vitórias perante Moreirense (3-0), Rio Ave (4-2), Estoril (2-1) e Sporting (2-1), antes da festa de ontem no Berço.

Continuar a ler