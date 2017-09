Depois de o FC Porto e vários jogadores do plantel se terem solidarizado com as vítimas do sismo que assolou o México na terça-feira, os jogadores daquele país que alinham no Dragão estiveram bastante ativos nas redes sociais, procurando auxiliar os seus compatriotas na medida do possível, mesmo à distância.

Diego Reyes, por exemplo, republicou informações úteis como locais de entrega de alimentos, além de serviços médicos e veterinários que se disponibilizaram para tratar dos afetados a título gratuito. Também Layún questionou os seus seguidores sobre a melhor forma de fazer uma doação monetária, com a certeza de que esta chegue a quem mais necessita.