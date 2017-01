Continuar a ler

As 20.ª e 21.ª jornadas ainda podem sofrer alterações em virtude da final da Taça da Liga, assim como a 23.ª ronda, mas pela realização das meias-finais da Taça de Portugal.



Eis a lista completa das alterações já aprovadas.



19.ª Jornada: 6.ª feira (27/1), Boavista-Belenenses (20h30/SportTV); Sábado (28/1)

Tondela-Chaves (11h45/SportTV), Nacional-Arouca (16h00/SportTV), V. Guimarães-Marítimo (16h00/SportTV), Sporting-P. Ferreira (20h30/SportTV), Estoril-FC Porto (18h15/SportTV); 2.ª feira (30/1), V. Setúbal-Benfica (21h00/SportTV), Rio Ave-Sp. Braga (21h00/SportTV), Moreirense-Feirense (19h00/SportTV).



20.ª jornada: 6.ª feira (3/2), P. Ferreira- V. Guimarães (20h30/SportTV); Sábado (4/2) Chaves-Boavista (16h00/SportTV),

FC Porto-Sporting (20h30/SportTV); Domingo (5/2) Belenenses-Tondela (18h00/ SportTV), Feirense-Rio Ave (20h15/SportTV); 2.ª feira (6/2) Arouca-V. Setúbal (21h00/SportTV), Benfica-Nacional (19h00/SportTV), Sp. Braga-Estoril (21h00/SportTV), Marítimo-Moreirense, (19h00/SportTV).



21.ª jornada: 6.ª feira (10/2), Benfica-Arouca (20h30/BTV); Sábado (11/2), Tondela-Feirense (11h45/SportTV), V. Setúbal-Chaves (16h00/SportTV), Estoril-P. Ferreira (18h15/SportTV), V. Guimarães-FC Porto (20h30/SportTV); Domingo (12/2), Nacional-Belenenses (16h00/SportTV), Boavista-Sp. Braga (20h15/SportTV), Moreirense-Sporting (18h00/SportTV); 2.ª feira (13/2), Rio Ave-Marítimo (20h00/SportTV).



22.ª Jornada: 6.ª feira (17/2), FC Porto-Tondela (20h30/SportTV); Sábado (18/2), Chaves-Arouca (16h00/SportTV), Moreirense-Estoril (16h00/SportTV), Feirense-Boavista (18h15/SportTV), Sporting-Rio Ave (20h30/SportTV); Domingo (19/2), P. Ferreira-V. Setúbal (16h00/SportTV), Belenenses-V. Guimarães (18h00/SportTV), Sp. Braga-Benfica (20h15/SportTV); 2.ª feira (20/2), Marítimo-Nacional (20h00/SportTV).



23.ª jornada: 6.ª feira (24/2), Benfica-Chaves (20h30/BTV); Sábado (25/2), Tondela- Marítimo (16h00/SportTV), V. Guimarães-Moreirense (18h15/SportTV), Estoril-Sporting (20h30/SportTV); Domingo (26/2), Nacional-Feirense (16h00/SportTV), Rio Ave-P. Ferreira (16h00/SportTV), V. Setúbal-Sp. Braga (18h00/SportTV), Boavista-FC Porto (20h15/SportTV); 2.ª feira (27/2), Arouca-Belenenses, 20:00 (SportTV).



24.ª Jornada: 6.ª feira (3/3), Moreirense-Boavista (20h30/SportTV); Sábado (4/3), Sp. Braga-Arouca (16h00/SportTV), FC Porto-Nacional (18h15/SportTV), Feirense-Benfica (20h30/SportTV); Domingo (5/3), P. Ferreira-Tondela (11h45/SportTV), Marítimo-V. Setúbal (16h00/SportTV), Belenenses-Chaves (18h00/SportTV), Sporting-V. Guimarães (20h15/SportTV); 2.ª feira (6/3), Estoril-Rio Ave (20h00/SportTV).



25.ª jornada: 6.ª feira (10/3), Arouca-FC Porto (20h30/SportTV); Sábado (11/3), V. Setúbal-Feirense (16h00/SportTV), Chaves-Sp. Braga (18h15/SportTV), Tondela- Sporting (20h30/SportTV); Domingo (12/3), Nacional-P. Ferreira (16h00/SportTV), Boavista-Marítimo (16h00/SportTV), Rio Ave-Moreirense (18h00/SportTV), V. Guimarães-Estoril (20h15/SportTV); 2.ª feira (13/2), Benfica-Belenenses (20H00/BTV).



O encontro entre FC Porto e Sporting, da 20.ª jornada da LigaNOS, vai ser disputado no sábado, dia 4 de fevereiro, pelas 20h30, anunciou esta quarta-feira a Liga Portuguesa de Futebol profissional, divulgando igualmente todas as alterações entre as 19.ª e 26.ª jornadas.Destaque igualmente para o embate entre V. Guimarães e FC Porto, da 21.ª jornada, marcado para 11 de fevereiro, também um sábado e em horário semelhante (20h30). Na ronda seguinte Benfica visita o Sp. Braga, num encontro marcado para as 20h15 de 21 de fevereiro.

Autor: Lusa