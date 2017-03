Continuar a ler

Ainda em declarações a, Clayton falou das dificuldades que os dragões vão encontrar na noite desta terça-feira, frente à vecchia signora: "As coisas não vão ser muito fáceis. À partida já era complicado passar aos quartos-de-final, pois já considerava a Juventus favorita, apesar da história do FC Porto na Champions. Será um jogo difícil, mas nada é impossível e eu acredito na força do FC Porto. A equipa tem estado muito bem, tem marcado muitos golos, está bem estruturada e consistente. Se formos equilibrados, tivermos paciência e capacidade de sofrimento, é possível seguir em frente, sim".A terminar a conversa com o nosso jornal, Clayton recordou então o golo que marcou a Buffon em Turim: "Foi um livre no lado direito do campo, não houve nenhum desvio e a bola entrou diretamente. Fizemos o 1-0, mas infelizmente acabamos por perder. O Buffon já era o grande Buffon e marcar-lhe um golo foi um enorme prazer para mim".