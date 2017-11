Iker Casillas confirmou este domingo, em entrevista ao programa francês Canal Football Club, ter sido abordado por uma equipa francesa para se transferir no defeso. Ainda assim, apesar da abordagem, o guardião espanhol, agora suplente nos dragões, diz ter preferido ficar no nosso país."É verdade que alguém me contactou para jogar no sul de França", revelou o guardião, recusando-se pouco depois a revelar se o clube em causa era o Marselha. "Prefiro dizer que era do sul de França. Mesmo assim, preferi apostar na Liga portuguesa, pois o clima é similar ao espanhol e, além disso, estou muito confortável e feliz aqui", assegurou o espanhol.Casillas, recorde-se, começou a temporada como titular nos dragões, mas acabou por perder o posto na equipa principal em outubro para José Sá. De lá para cá, não mais voltou a marcar presença na equipa titular dos verde e brancos.

Autor: Fábio Lima