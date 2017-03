Maxi Pereira e Sebastián Coates estão entre os 26 convocados do Uruguai para os jogos com o Brasil e o Peru, na qualificação sul-americana para o Mundial'2018, agendados para 23 e 28 de março, respetivamente.Tanto o lateral do FC Porto como o central do Sporting surgem na lista final de Óscar Tabárez, na qual constam ainda jogadores como Jorge Fucile, Álvaro Pereira, Cristian Rodríguez ou Urreta, com este último a poder fazer a sua estreia pela seleção principal.