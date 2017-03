Fechada a sua participação na Champions desta época, o FC Porto pode contabilizar o valor recebido em prémios ao longo da competição. Ao todo, nos cofres da SAD entraram 26,2 milhões de euros resultantes dos 2 milhões relativos ao apuramento no playoff, os 12,7 milhões que dizem respeito à entrada na fase de grupos e os 6 milhões encaixados pelo apuramento para os oitavos-de-final.A estes valores juntaram-se os 5,5 milhões que o FC Porto recebeu na sequência das três vitórias e dois empates no decorrer da fase de grupos. Aos 26,2 milhões de euros, os dragões ainda vão acrescentar mais uma quantia avultada que sairá do ‘market pool’. Na época passada, a título de exemplo, os dragões receberam 4,9 milhões de euros nessa parcela, o que significa que, no valor global da sua participação na Champions 2016/17, o FC Porto andará muito perto dos 30 milhões de euros.