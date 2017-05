O Colectivo Ultras 95, uma das claques do FC Porto, respondeu esta segunda-feira ao clube a propósito das tarjas que não puderam exibir durante o FC Porto-P. Ferreira e que motivou mesmo a saída dos elementos da claque durante o encontro. Depois dos dragões, através da sua newsletter diária , terem apontado a faixa em questão como sendo "ofensiva" para com jogadores, o Colectivo divulgou as frases em causa e que "foram lidas e gravadas pelas autoridades competentes"."O espírito de Campeão vive... Apenas nos nossos Adeptos!", "Percebemos todo o mal que nos fazem, menos aquilo que fazemos de mal!" e "Reconhecimento do trabalho de uma época! (Frase a ser completada com o entoar do hino do FC Porto e composta com bandeiras, estandartes e cachecóis afectos ao Clube)", pode ler-se num post divulgado na página de Facebook daquela claque.