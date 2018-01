Continuar a ler

"Aquilo que eu disse em relação aquilo que foi um exemplo de um outro treinador foi um exemplo menos feliz da minha parte. Não tenho que pedir desculpa a ninguém, estou a dizer que lamento. Eu assumo aquilo que disse. A partir desse momento, a incoerência que eu falei continuo a reafirmá-la. Não quero falar mais disso. Quero falar é da minha equipa e das coisas boas que temos feito."

A troca de palavras entre Sérgio Conceição e Rui Vitória prosseguiu este domingo com o treinador do FC Porto a sublinhar que, para depois dirigir um claro ataque ao recordar a referência que este fez no passado recente a vendedores de pipocas quando falou de Jorge Jesus."Tenho pouca vontade de me alongar mais e falar mais. Quero esclarecer aqui uma coisa muito importante. Eu não voltei atrás naquilo que eu disse. Eu lamentei que um exemplo menos feliz da minha parte o levassem para a ofensa. Eu não quis ofender. Eu falei de incoerência. Assumo as minhas responsabilidades", começou por dizer o treinador do FC Porto, prosseguindo: