Sérgio Conceição: «Temos um diferente tempo de recuperação em relação aos rivais»

Sérgio Conceição não quer arranjar desculpas, mas não é por isso que não aborda o tema e muito menos cala as críticas à calendarização dos jogos. É que não é o FC Porto o único que terá menos de 72 horas entre jogos, o V. Guimarães também terá e irá jogar com o rival Benfica, enquanto o Sp. Braga desloca-se a Alvalade para defrontar o Sporting."Não vou mudar aquilo que é a minha opinião. Podíamos jogar no domingo às 16 horas e tínhamos mais tempo para recuperar. Por exemplo o RB Leipzig também vai jogar sábado e jogam de três em três dias, mas a grande diferença são a quantidade de soluções que eles têm e nós não. Não quero criar qualquer tipo de desculpa, mesmo se o resultado for menos bom não vou dizer no final do jogo, porque estaria a contrariar aquilo que já disse. Mas não deixo de manifestar algum desagrado ao tempo de recuperação em relação aos rivais... E as equipas mais prejudicadas são o V. Guimarães, Sp. Braga e FC Porto", sublinhou o treinador portista na antevisão do jogo com o Belenenses, no Dragão, sábado às 20h30.