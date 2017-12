Continuar a ler

"Entrámos bem no jogo, sabíamos que era preciso ganhar para estar na meia-final. Fizemos dois golos, tivemos uma ou outra situação para fazer o 3-0. O Paços vai duas vezes à baliza e faz dois golos, tem mérito, mas houve alguma desconcentração. Ao intervalo retificámos algumas coisas, nomeadamente a forma como defendíamos. E na segunda parte fizemos o 3-2 e tivemos mais situações que, se definíssemos melhor, o resultado seria mais amplo. Mas é completamente justo e a equipa conseguiu o mais importante.""Criamos muitas situações, chegamos ao último terço com facilidade, temos de ser mais eficazes, eficácia defensiva e ofensiva. Mas com essas situações fico extremamente satisfeito porque o difícil é chegar lá.Foi um jogo bem conseguido da minha equipa. Já estivemos bem melhor noutros jogos mas foi um importante esforço que os jogadores fizeram depois de uma paragem pouco benéfica. Mas também foi boa para aliviar destes jogos todos. Estamos em todas as frentes e é de louvar, dar os parabéns aos jogadores.""Deixa um sabor amargo. É o ponto negativo desta noite. Não havia necessidade de ter feito o que fez. Se calhar nem atingiu o adversário mas fez o gesto e já e sabe, contra o FC Porto não se facilita. Vamos ficar sem um jogador importante mas estará outro. Muda-se um ou outro jogador e a equipa por vezes até melhora.""Vamos pensar agora no Feirense e a seu tempo falaremos da meia-final com o Sporting.""O meu desejo sinceramente é que todos os portugueses tenham um 2018 com saúde, paz e com sucesso. E que o sucesso seja maior para o FC Porto do que as outras equipas."