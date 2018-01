"Em termos gerais o principal foi conseguido nesse jogo, e agora esperamos o mesmo", acrescentou Sérgio Conceição.

O FC Porto venceu o Vitória de Guimarães com grande facilidade a 14 de dezembro nos oitavos-de-final da Taça de Portugal. Pouco mais de 15 dias depois desse triunfo por 4-0, os dragões voltam a receber os vimaranenses e Sérgio Conceição não acredita numa reedição desse defecho."São sempre jogos diferentes. Todos os jogos têm a sua história e com certeza este vai ter a sua e vai ser diferente do da Taça de Portugal", adiantou o treinador neste sábado, na conferência de imprensa de lançamento da partida da 17.ª jornada da Liga NOS (20h15).