O nome de Alex Telles vai estar na convocatória do FC Porto para a receção ao Portimonense, garantiu esta quinta-feira Sérgio Conceição. O lateral esquerdo brasileiro, recorde-se, estava condicionado devido a uma mialgia de esforço no adutor direito."Esteve nos últimos dias sem integrar os trabalhos do grupo. Mas já está melhor e vai estar na convocatória para o jogo de manhã", disse o treinador do FC Porto na conferência de imprensa de lançamento do jogo frnete à equipa algarvia, sexta-feira (20h30).