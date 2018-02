O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, voltou esta terça-feira a deixar críticas ao sistema de vídeo-árbitro (VAR) em jogos que envolveram a sua equipa, mas destacou como bom exemplo o trabalho efeituado no Estoril-Sporting. Os dragões recebem os leões na quarta-feira na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal."Não há? Haver ou não haver, tem sido a mesma coisa para nós. Estamos bem assim. Sinceramente, acho que com o [árbitro] Manuel Mota, no jogo entre o Estoril e o Sporting, o VAR teve uma atuação fantástica. Aquilo sim, é bom para o futebol. Para nós já tivemos mais de uma dezena de casos que era preciso intervir e não houve VAR. Por isso, já estamos habituados a não ter VAR", adiantou Conceição, em resposta a uma pergunta sobre o cenário de ausência de VAr em jogos da Taça de Portugal.Ora a Federação Portuguesa de Futebol informou a 16 de janeiro que os jogos das meias-finais da competição teriam VAR.