"Não espero um Sporting mais ou menos fragilizado em função do que está a acontecer. A polémica infelizmente não é só à volta do Sporting. É no futebol em geral, o que me desagrada muito - a mim a todos o que apaixonados por futebol. Há tantas coisas positivas de que falar", reforçou, desvalorizando também os efeitos da derrota sofrida pelos leões frente ao Estoril:"Nós analisamos o adversário naquilo que é a sua dinâmica nos jogos passados, mas não olhamos para o resultado. O resultado não interfere no jogo de amanhã. Cada jogo tem a sua história e vamos pensar no Sporting, que tem um plantel forte. Olhamos e preparamos o jogo naquilo que podemos controlar. Queremos fazer um resultado positivo nesta primeira mão.""Não ligo muito a estatísticas. Estastíticas positivas não é sinónimo de um resultado positivo. Às vezes até é o contrário. Isso é sim um sinónimo de que fizemos bons jogos frente ao Sporting. Conseguimos impôr a nossa dinâmica, mas não conseguimos ser eficazes como gostaríamos. Na altura, acho que essa foi a maior pecha no nosso jogo. Este jogo vai ser diferente. Esperamos continuar com essa superiordade, mas que desta vez dite um resultado positivo", referiu o treinador comentando o domínio exercido sobre o Sporting nas duas partidas já disputadas."Nós podemos controlar o nosso estado emocional. Aquilo que o Sporting vai fazer ou não, isso é um problema do Sporting. O que eu posso controlar é a minha equipa", reforçou, prometendo:"Vamos encarar estes 180 minutos para ganhar e não para não sofrer golos. O atacar está associado ao processo defensivo. Não sofrendo, estamos mais perto do resultado que queremos, que é a vitória. Respeitamos muito o Sporting, um grande rival, mas vamos encará-lo como se se fosse qualquer outra equipa do campeonato. Nós queremos muito chegar à final."