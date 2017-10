Continuar a ler

Ora, sobre esse encontro, e 'esquecendo' as questões da baliza, Conceição prometeu uma equipa empenhada em conseguir o triunfo para voltar a celebrar depois da derrota da Liga dos Campeões. "É verdade que não esperávamos esta derrota com os alemães, mas já faz parte do passado.A equipa que não fomos e costumámos ser no campeonato e até na Champions, como sucedeu diante do Monaco. Mas faz parte do passado recente. Temos de olhar para ele como forma para corrigir os erros e algumas coisas que não correram bem. Temos de pensar em fechar a cortina da Champions e pensar no mais importante, que é o campeonato, e agora o embate com o Paços. É uma equipa que não contamos que seja fácil, pois vem cá para tentar complicar a nossa tarefa e nós já estamos habituados a, no nosso campeonato, ter de driblar essa vontade e ambição do adversário", garantiu."É muito importante jogar perante os nossos adeptos depois daquele que terá sido o jogo menos conseguido da época. Para mim, sendo em casa ou fora, é o mesmo. Há uma vontade muito grande de passar outra iamgem, passar a imagem daquilo que é o ADN do FC Porto. Amanhã, em casa, diante do Paços, temos toda a ambição e vontade de conseguir um resultado positivo", acrescentou.