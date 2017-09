Continuar a ler

Questionado sobre a exibição de Sérgio Oliveira, Conceição disse ter sido positiva: "Foi importante. Foi mais um elemento que cumpriu à risca o que pedimos. O André André está lesionado, o Otávio também não está recuperado, mas a oportunidade é merecidíssima. Trabalha de uma forma fantástica diariamente. Correspondeu, como todos os outros, na perfeição e sinceramente estou contente por ele e pela equipa".



Apesar do triunfo expressivo, o técnico não entra em euforias, assim como não entrou em depressão aquando da derrota na primeira jornada: "Acho que não éramos os piores ou de consumo interno quando perdemos com o Besiktas e agora também não somos os principais candidatos a ganhar a Champions, mas é uma vitória conquistada de uma forma muito sólida".



O treinador admitiu depois que o plantel não é extenso, mas não se mostrou preocupado: "Sabemos que não há muita quantidade no grupo de trabalho, mas os jogadores que há fazem um grupo de qualidade. Agora é geri-lo da melhor forma. O principal objetivo é o campeonato nacional e dar uma resposta de acordo com a história do FC Porto na Liga dos Campeões. É isso que vamos fazer. Agora é descansar bem e pensar no jogo de domingo, que é um jogo importante. Liderança isolada? Fico contente, é o reflexo do que temos feito no campeonato".

Sérgio Conceição mostrou-se agradado com a vitória desta terça-feira no Mónaco, sublinhando que gostou do jogo logo desde os primeiros minutos."Pensávamos ganhar o jogo e viemos aqui com esse intuito. Conhecendo o Monaco e a forma como o Leonardo dá dinâmica às suas equipas, logo de início deu a entender que era muito difícil perder o jogo hoje aqui. Depois fizemos três golos, ficamos contentes com isso, mas o que conta é a vitória. Depois do primeiro jogo, onde não demos uma imagem de acordo com a história do FC Porto, era importante hoje passar uma imagem de outro nível", referiu à Sport TV.

