Ralph Hasenhüttl reconheceu no final do último jogo frente ao Bayern Munique, para a Bundesliga, que poupou alguns jogadores para a deslocação ao Estádio do Dragão. Depois de ver a sua equipa reduzida a 10 elementos antes do primeiro quarto de hora e a perder por 2-0 no final da primeira parte, o técnico do RB Leipzig optou por apontar baterias para o encontro da Invicta: "A perder, geri a equipa de forma diferente e preferi poupar jogadores para defrontar o FC Porto."

Nesse sentido, Hasenhüttl fez sair mais cedo Marcel Sabitzer e Emil Forsberg e nem sequer fez entrar em campo Kevin Kampl e Jean-Kévin Augustin, que foram titulares na receção aos dragões. Perante isso, foi notória a intenção do técnico do RB Leipzig em gerir a condição física de alguns dos seus jogadores mais importantes para o jogo da Champions.

