Com um total de 163 minutos nas pernas (90+73) e três golos marcados pela Argélia, Yacine Brahimi só hoje será incluído na preparação do jogo de amanhã, contra o Portimonense. Sérgio Conceição poderá então avaliar a sua condição física, mas é possível que venha a poupá-lo pelo menos no onze que avançará contra os algarvios. Ainda assim, o argelino parece ter lugar reservado no lote de eleitos para essa partida da Taça de Portugal.

A importância do duelo seguinte, frente ao Besiktas, na Liga dos Campeões, pode ter um peso decisivo na gestão que Conceição terá de fazer de um extremo que tem lugar fixo nas suas primeiras escolhas, isto em condições normais.

Continuar a ler

Brahimi não foi o único internacional que falhou o treino de ontem. Maxi Pereira também ainda não regressou ao Olival, mas nesse caso particular Sérgio Conceição nem tem grandes razões de queixa, uma vez que, de uma assentada só, ganhou uma mão-cheia de soluções para as posições mais recuadas do terreno de jogo.

Os internacionais portugueses José Sá, Ricardo Pereira e Danilo Pereira, bem como os mexicanos Diego Reyes e Miguel Layún já se apresentaram ao trabalho e nenhum deles trouxe qualquer lesão dos seus respetivos países. Desta forma, os clientes do departamento médico continuam a ser os quatro da véspera. Herrera fez trabalho de recuperação no ginásio, enquanto Soares, Marega e Otávio realizaram tratamento e trabalho no ginásio.

Hoje, o Estádio do Dragão festeja 14 anos de existência. Ainda assim, será no Olival que Sérgio fará o lançamento do jogo de amanhã, em conferência de imprensa.