As contas individuais e consolidadas da época transata foram aprovadas com "99,9995 por cento dos votos a favor e 0,0005 por cento de abstenção".



Entre as decisões aprovadas esteve ainda a "política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização da sociedade elaborada pela comissão de vencimentos", além de alterações a dois artigos dos estatutos e a aplicação do orçamento de 2016/17.



As contas da SAD do FC Porto relativas ao exercício 2016/17 foram aprovadas sem votos contra na Assembleia geral ordinária, que aprovou um "voto de de confiança à administração".Numa assembleia geral com sete pontos na ordem de trabalhos - apenas um teve votos contra -, o "voto de confiança à administração e fiscalização da sociedade" foi aprovado por unanimidade, informa o Conselho Geral numa comunicação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

