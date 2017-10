Continuar a ler

"O Relatório de Gestão e das Contas Individuais e o Relatório de Gestão e das Contas Consolidadas do FC Porto relativos ao período de 1 de julho de 2016 a 30 de junho de 2017 serão discutidos em Assembleia Geral ordinária agendada para as 20h30 do dia 30 de outubro, no Auditório do Estádio do Dragão (piso -3), com a seguinte ordem de trabalhos:1 – Apreciação, discussão e votação do Relatório de Gestão e das Contas Individuais e respetivo Parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar, referente ao período compreendido entre 1 de julho de 2016 e 30 de junho de 2017;2 – Apreciação, discussão e votação do Relatório de Gestão e das Contas Consolidadas e respetivo Parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar, referente ao período compreendido entre 1 de julho de 2016 e 30 de junho de 2017.3 – Meia hora para serem tratados assuntos de interesse para o Clube.Se à hora marcada não estiver presente o número de associados imposto estatutariamente, a assembleia reunirá, em segunda convocatória, no mesmo local e com a mesma ordem de trabalhos, meia hora depois, com qualquer número de associados presente, de acordo com as disposições estatutárias."