Após as dificuldades do início de temporada, Corona vê o FC Porto pronto para capitalizar o trabalho feito daí para cá. Em entrevista à FOX Sports, o mexicano mostrou confiança no futuro."Precisámos de nos adaptar no início de época. Houve muitas mexidas, de jogadores, do treinador... Hoje estamos mais fortes e penso que temos de aproveitar para nos aproximarmos dos nossos objetivos", referiu, mostrando-se empenhado em "continuar a ajudar a equipa".Num ano de 2017 "com algumas oportunidades", incluindo a Taça das Confederações, na qual disse estar presente, Corona deixou em aberto um novo passo na sua carreira. "Se não tiveres um objetivo, se não quiseres mais, isso não é vida. Como sempre na vida, há que tentar crescer pessoal e profissionalmente."

Autor: André Monteiro