Ao mesmo tempo que Óliver Torres saiu da equipa por opção técnica, Jesús Corona foi outro dos titulares que começou a época a seguir o mesmo caminho, mas este por questões táticas. A partir do momento em que Sérgio Conceição enveredou pelo 4x3x3, o mexicano, de 24 anos, perdeu no duelo com Moussa Marega, que descaiu para o corredor direito. Esse facto fez com que o extremo tivesse de se contentar com chamadas a sair do banco de suplentes nos jogos frente ao Monaco e Sporting.Ao contrário do companheiro espanhol, Corona foi-se mantendo sempre por perto, mostrando ser uma opção consistente, e essa situação abre-lhe as portas da titularidade a breve prazo. Basta que Sérgio Conceição decida dar descanso a Marega ou alargue o ataque novamente a quatro elementos, conforme fez no início da época.Certo é que o mexicano aproveitou bem a chamada à seleção do seu país, tendo feito parte das opções iniciais de Juan Carlos Osorio frente a Trindade e Tobago. Corona participou na construção do segundo golo da equipa e assinou uma boa exibição. Com o México já apurado para o Mundial da Rússia, o extremo é um dos jogadores com grandes perspetivas de lá estar no próximo verão. Será uma estreia para Corona, que nunca participou nessa competição.