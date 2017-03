A grande questão que se coloca entre os jogadores que vão seguir viagem para Turim tem a ver com a eventual recuperação de Jesús Corona. O extremo, de 24 anos, fez treino integrado condicionado na manhã de sábado e ontem, tendo sido folga, não foi possível apurar se o mexicano foi dado como apto da entorse no tornozelo direito contraída frente ao Boavista, há duas semanas.

Seja como for, as perspetivas são boas e a entrada do jogador nas contas de Nuno Espírito Santo seria uma opção importante em termos ofensivos para tentar o apuramento em Turim, uma vez que se trata de um extremo com grande capacidade técnica.

Continuar a ler