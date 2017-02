A entrada de Talocha sobre Corona, quase em cima do intervalo do dérbi do Porto, deixou o mexicano em dúvida para a receção ao Nacional da Madeira, no próximo sábado.

O extremo portista já não conseguiu voltar para a segunda parte do duelo no Bessa, e ontem de manhã, no regresso aos trabalhos, apenas fez tratamento à entorse traumática no tornozelo direito que sofreu diante dos boavisteiros. O lance da falta de Talocha sobre Corona mereceu a análise pessoal de Casillas, que a catalogou como "incrível" nas redes sociais.

