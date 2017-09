Corona falou ao Porto Canal após o final da partida, tendo sido convidado a eleger o golo mais bonito da noite. A resposta recaiu sobre o lance do quinto dos dragões. "Foi do Brahimi. Foi uma grande jogada de toda a equipa", comentou o extremo mexicano, que recuperou ontem a titularidade. "Estamos a fazer o que o treinador nos pede e isso tem dado estes resultados. Há que continuar a trabalhar e corrigir os erros, que levaram aos dois golos sofridos. Não estou certo que tenha havido erros ou não, mas há que corrigir isso", comentou.O avançado Aboubakar também viveu uma noite feliz, ao ter regressado aos golos, ao ter apontado o segundo da noite. "Fizemos um bom jogo, estivemos concentrados em nós e seguimos as indicações do treinador. Estou feliz, é sempre importante marcar golos. Foi uma noite muito boa, o Brahimi marcou dois. Conseguimos agradar aos adeptos e isso é importante", disse o ponta-de-lança camaronês.Nota final para a ausência de Otávio. O brasileiro tinha sido titular em Vila do Conde, mas ontem nem foi para o banco, devido a fadiga muscular.