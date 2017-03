Em dia de folga, Jesús Corona fez tratamento à lesão que sofreu no dérbi do Bessa e, da boca da equipa médica do FC Porto, deve ter ouvido boas notícias. Pelo menos a avaliar pela mensagem positiva que partilhou com os seus seguidores nas redes sociais, a meio da manhã de ontem.

"Obrigado a todos pela vossa preocupação quanto à minha lesão. Queria agradecer-vos e, ao mesmo tempo, fazer-vos saber que não é nada grave, pelo que já me estou a preparar para voltar mais forte", prometeu Corona.

O que não deu a entender foi se estará em condições de poder ser opção frente ao Nacional, no sábado. Tudo vai depender da forma como evoluir a sua recuperação, mas esse é ainda um cenário a ter em conta, sendo que o treino de hoje já poderá dissipar algumas das dúvidas que se mantêm. Depois, ainda há, pelo menos, mais duas sessões de trabalho para avaliar se está ou não em condições de ir a jogo com os insulares. Outro jogador que também está em dúvida para esse próximo encontro é Héctor Herrera. Anteontem, o médio mexicano limitou-se a fazer tratamento ao pé esquerdo, aquele que foi suturado com 17 pontos depois do jogo com a Juventus. Esse problema já o tirou das opções para o dérbi com o Boavista e não é certo que venha a recuperar a tempo de poder voltar às escolhas de Nuno Espírito Santo, frente ao Nacional. São dois casos para o treinador gerir em função das indicações que os referidos jogadores forem dando, no dia a dia de trabalho no Olival.

Autor: Nuno Barbosa