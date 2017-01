Jesús Corona contraiu uma mialgia de esforço na face posterior da coxa esquerda, motivo pelo qual já não entrou em campo para a segunda parte. O extremo apresentou queixas antes do intervalo, chegou a ser assistido, mas não conseguiu ajudar a equipa na etapa complementar, tendo sido substituído por André André.

O mexicano vai ser reavaliado esta manhã, quando o plantel se reunir no Olival para cumprir o primeiro treino de preparação para a deslocação ao Estoril.

Continuar a ler

Pedrinho foi outro jogador que saiu deste jogo com problemas físicos. O lateral do Rio Ave foi obrigado a abandonar o relvado no decorrer da primeira parte, devido a uma contratura numa coxa, sendo reavaliado amanhã.