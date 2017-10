A última pergunta feita a Sérgio Conceição pelo jornalista do 'La Gazzetta dello Sport' foi se não sentia a pressão pelo salto para o FC Porto, num trajeto semelhante ao de... José Mourinho. A resposta foi uma lição de vida: "Uma pressão boa, que faz bem e sem a qual é impossível de chegar ao topo. Cresci numa família humilde, às vezes era preciso lutar para ter comida. O medo, em termos desportivos, para mim não existe."

Pegando na sua ligação a Itália, onde jogou por Lazio, Parma e Inter, admitiu que gostaria de um dia voltar, mas como treinador. "A Serie A ficou-me no coração. Gostaria de voltar, mas não escondo que a Premier League me fascina. Há tempo para isso, primeiro tenho que conseguir bons resultados no FC Porto", recordou.

Continuar a ler

Ainda assim, coloca-se do lado português no duelo da Champions entre Sporting e Juventus. "Como português, respondo que estou pelo Sporting. Mas não é fácil responder", afirmou, entre risos.

Autor: Sérgio Krithinas