Continuar a ler

Quer isto dizer que a crise portista não atravessa os portões da sua fortaleza. As três derrotas da temporada foram todas consentidas fora de portas, bem como a maior parte dos empates (seis de onze). Foi ainda a jogar como forasteiro que o FC Porto disse adeus à Taça de Portugal (Chaves) e à Taça CTT (Moreira de Cónegos).



A equipa de Nuno Espírito Santo sente-se bem mais confortável quando atua no Dragão, mas curiosamente, no que concerne ao campeonato, até é lá que sofre mais golos. A diferença é mínima, mas não retira ao FC Porto o título de defesa menos batida da prova. Aliás, a equipa dos dragões é a única da Liga NOS que ainda não atingiu os dois dígitos no que diz respeito ao total dos tentos sofridos.



Vamos aos números. Dos sete golos encaixados pelos azuis e brancos na principal prova do calendário português, quatro foram no Dragão e os outros três surgiram fora de portas. Sem sair da prova em análise, refira-se ainda que o FC Porto também marca mais golos perante o seu público do que na condição de forasteiro (16/12).



Posto isto, fica claro que são os resultados no Dragão que mantêm a equipa na corrida pelo título. Quer isto dizer que a crise portista não atravessa os portões da sua fortaleza. As três derrotas da temporada foram todas consentidas fora de portas, bem como a maior parte dos empates (seis de onze). Foi ainda a jogar como forasteiro que o FC Porto disse adeus à Taça de Portugal (Chaves) e à Taça CTT (Moreira de Cónegos).A equipa de Nuno Espírito Santo sente-se bem mais confortável quando atua no Dragão, mas curiosamente, no que concerne ao campeonato, até é lá que sofre mais golos. A diferença é mínima, mas não retira ao FC Porto o título de defesa menos batida da prova. Aliás, a equipa dos dragões é a única da Liga NOS que ainda não atingiu os dois dígitos no que diz respeito ao total dos tentos sofridos.Vamos aos números. Dos sete golos encaixados pelos azuis e brancos na principal prova do calendário português, quatro foram no Dragão e os outros três surgiram fora de portas. Sem sair da prova em análise, refira-se ainda que o FC Porto também marca mais golos perante o seu público do que na condição de forasteiro (16/12).Posto isto, fica claro que são os resultados no Dragão que mantêm a equipa na corrida pelo título.

Logo no seu primeiro discurso como técnico do FC Porto, Nuno Espírito Santo apontou para a necessidade de tornar o Estádio do Dragão numa fortaleza intransponível para os adversários. Essa é uma ideia que o treinador tem vincado frequentemente e que a equipa já parece ter interiorizado. Afinal de contas, na presente edição do campeonato, só o Benfica conseguiu passar pelo palco portista sem ser derrotado.Agora, Moreirense e Rio Ave, em jornadas consecutivas da Liga NOS, vão colocar à prova a força do Dragão, sabendo-se que, perante o seu público, o FC Porto ainda não perdeu qualquer jogo nesta temporada. Se abrirmos o leque de análise a todas as partidas oficiais disputadas no palco portista, fica percetível que os anseios de Nuno têm sido correspondidos em grande escala. No total, são 14 os jogos lá realizados com nove vitórias e cinco empates.