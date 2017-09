Continuar a ler

Na lista da UEFA seguiram-se o jogador do Manchester United, Lukaku, com 13 por cento, Iniesta, do Barcelona, com quatro e o avançado portista, Aboubakar, com três por cento.Higuaín, da Juventus e De Bruyne, do Manchester City, conseguiram apenas um por cento das votações, sendo os menos votados.