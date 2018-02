Continuar a ler

Para já, Diogo Dalot é o 3º lateral-direito do plantel principal, atrás de Ricardo Pereira e Maxi, mas este é um contexto que pode alterar-se drasticamente no final de 2017/18. O uruguaio, caso não renove, tornar-se-á um jogador livre e o português, assim como Dalot, terá de ver o seu futuro também pesado pela SAD, uma vez que se encontra na mesma situação que este: contrato até junho de 2019, embora com uma cláusula de rescisão de 37,5 milhões de euros.



Diogo Dalot quer concretizar o seu sonho de criança o quanto antes: afirmar-se no FC Porto. O lateral, de 18 anos, que se estreou a titular no domingo, para a Liga, está apostado em conquistar o seu espaço entre as escolhas de Sérgio Conceição até ao final da época, finda a qual a SAD estará obrigada a olhar com especial cuidado para o futuro do defesa. Dalot tem contrato com o FC Porto ‘apenas’ até junho de 2019 e a sua cláusula de rescisão é de 20 milhões de euros.Segundo as informações recolhidas por Record, a disponibilidade e a vontade de Dalot para renovar com o FC Porto é total. No entanto, é esperado que os termos de um eventual acordo de renovação se coadunem com o lugar que o lateral ocupa efetivamente na hierarquia de opções dos azuis e brancos.

