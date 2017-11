A sede de conquistas de Diogo Dalot é tremenda, ao ponto de sonhar com um ‘triplete’ inédito ao serviço dos dragões. "Sinto-me um jogador do FC Porto, seja a jogar na equipa principal, na B ou nos juniores. Estou pronto para servir o clube. Acredito que posso acabar a época a festejar esses três títulos (principal, B e juniores). O FC Porto está habituado a trabalhar para ganhar todas as competições e, se isso acontecesse, seria muito importante para mim", vincou o lateral, de 18 anos, após o jogo dos sub-21 contra a Suíça.Hoje volta ao Olival e espreita a chamada de Sérgio: "Se tiver a oportunidade de jogar a Taça, será bom para mim. É verdade que a minha estreia no FC Porto foi para essa competição e neste momento trabalho para evoluir."

Autor: José Santos