Confirmada a passagem da Juventus aos 'quartos' da Champions, o internacional brasileiro relembrou que esta competição não apresenta facilidades e que tem equipas fortes, nomeadamente o Barcelona, que o ex-jogador dos catalães preferia evitar. "Temos muita qualidade, mas esta competição tem equipas muito fortes. Temos de pensar fase a fase e esperar pelo sorteio. Vamos continuar a sonhar… Preferia evitar o Barcelona , a ser que seja na final", concluiu Dani Alves.

Dani Alves falou após o embate entre Juventus 1-0 ) que se traduziu na eliminação dos azuis e brancos da Liga dos Campeões . O jogador brasileiro fez um golo na 1.ª mão , no Estádio do Dragão, e esta terça feira foi crucial na defesa italiana, que voltou a não consentir qualquer tento aos adversários.O agregado das duas partidas ditou o fim do percurso dos 'dragões' na 'liga milionária' mas os portistas não foram eliminados sem antes dar luta aos italianos e o defesa reconhece isso mesmo. "Fizemos tudo para estar na fase seguinte. O FC Porto tem jogadores rápidos e de qualidade. Depois da vitória no Dragão, entrámos calmos e fizemos tudo para seguir em frente", declarou Dani Alves na zona de entrevistas rápidas após o jogo.