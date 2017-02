Continuar a ler

E complicado porquê? Dani Alves explica: "Aqui, Bayern, Chelsea e todos os grandes sofreram, mas realizamos um grande jogo e as circunstâncias permitiram-nos um grande resultado. A eliminatória não está decidida. Nesta competição todas as equipa têm qualidade e exigem uma dedicação superior a cada jogo. Temos de manter o foco para garantir a próxima fase."Questionado sobre os dois brasileiros do FC Porto, o experiente lateral da Juventus não poupou nos elogios, embora tenha recordado que chegar à seleção do Brasil nunca é tarefa fácil."O Felipe já esteve na seleção, é um grande jogador que admiro bastante. Acho que está a representar o FC Porto a um bom nível. O Brasil tem muitas soluções e personalidades a observar. A regularidade no FC Porto vai decidir o futuro e espero que tenha oportunidade de mostrar o seu trabalho", desejou Dani Alves, em relação ao defesa central, focando-se depois no avançado."Soares foi uma surpresa boa. Não o conhecia. Sabemos as dificuldades que os jogadores brasileiros têm em ter destaque e é sempre agradável ver que há trabalho e qualidade. Espero que seja regular, porque esse é que é o segredo para alcançar as nossas metas", concluiu o defensor da 'vecchia signora'.