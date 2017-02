Danilo explicou de que forma é que esta quarta-feira o FC Porto tentou responder à expulsão de Alex Telles, no início do encontro com a Juventus, relativo à primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. E, segundo o médio, durante algum tempo a estratégia até deu os resultados pretendidos."A nossa missão, depois da expulsão, era condicionar o jogo da Juventus e obrigá-la a uma circulação por fora. Até certo momento conseguimos condicioná-los, mas, depois, a concentração baixou ligeiramente e a Juventus matou o jogo", explicou o médio portista, na flash-interview da 'SportTV', admitindo que, com um a menos, o FC Porto ficou mais vulnerável."A expulsão condicionou imenso o jogo. Em inferioridade já não conseguimos mostrar o nosso futebol e ficou complicado ter bola", acrescentou o internacional português, que mantém uma ténue esperança de uma recuperação "difícil", mas "não impossível" no encontro da segunda mão, em Turim.

Autor: Pedro Malacó