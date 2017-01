Continuar a ler

Com a recuperação de Danilo, o nome de Rúben Neves, que fez treino condicionado, passa a ser o único escrito no boletim clínico dos portistas, que partem durante a tarde para Lisboa.



Como vem sendo habitual, o avançado Rui Pedro integrou os trabalhos do plantel principal, ao contrário do defesa nigeriano Chidozie e do guarda-redes João Costa, que treinaram às ordens de António Folha com o plantel do FC Porto B.



O médio Danilo recuperou de uma contusão no pé direito e é opção para o jogo do FC Porto frente ao Estoril-Praia, da 19.ª jornada da I Liga de futebol, refere esta sexta feira o clube no seu site oficial.De acordo com a nota informativa dos 'dragões', o internacional português recuperou de uma contusão no pé direito e é mais uma opção para o treinador Nuno Espírito Santo para o encontro de sábado, no terreno do Estoril-Praia.

Autor: Lusa