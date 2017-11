Continuar a ler

Futuro na Champions: "Estamos no segundo lugar, é o que queríamos. Temos um jogo em casa e outro fora até ao final da fase de grupos. Vamos tentar retirar o melhor desses jogos". "No primeiro jogo estivemos muito abertos para o que é o jogo do Leipzig, neste jogámos mais coesos e não demos espaço aos seus médios. Reagimos bem ao golo deles, que foi muito rápido e não esperávamos que sacassem a bola tão rápido. Não baixámos a cabeça e fomos à procura do segundo"."Estamos no segundo lugar, é o que queríamos. Temos um jogo em casa e outro fora até ao final da fase de grupos. Vamos tentar retirar o melhor desses jogos".

Danilo mostrou-se feliz com a vitória desta quarta-feira sobre o Leipzig, no centésimo jogo com a camisola dos dragões, e no qual marcou o segundo tento da equipa."Queria a vitória e felizmente marquei no jogo 100. Estou feliz, mas o mais importante é a vitória da equipa. Conseguimos o objetivo".