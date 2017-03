Continuar a ler

Segue-se, para já, a Juventus, sendo que em Itália o FC Porto tentará inverter o resultado negativo (0-2) da primeira mão e Danilo acredita que é possível, recordando exemplos recentes, como o do Barcelona: "Nada é impossível, como vimos em muitos jogos em que o resultado foi virado. Vamos a Turim com esse foco, de vencer a Juventus e garantir o apuramento para a próxima fase." O clássico com o Benfica é já dentro de duas jornadas mas Danilo recusa que o encontro na Luz seja decisivo para as contas do título: "Penso que não há muita margem de erro. Neste momento dependemos de nós. A meu ver, o confronto direto não vai decidir o título. A luta vai ser até ao fim. Quem escorregar menos é que vai levar avante o objetivo de ganhar o campeonato."Segue-se, para já, a Juventus, sendo que em Itália o FC Porto tentará inverter o resultado negativo (0-2) da primeira mão e Danilo acredita que é possível, recordando exemplos recentes, como o do Barcelona: "Nada é impossível, como vimos em muitos jogos em que o resultado foi virado. Vamos a Turim com esse foco, de vencer a Juventus e garantir o apuramento para a próxima fase."

Danilo Pereira abriu caminho à goleada do FC Porto sobre o Arouca, por 4-0 , marcando o golo inaugural dos dragões, que subiram provisoriamente à liderança do campeonato."O jogo foi fácil porque o tornámos fácil para nós. Entrámos fortes, dominantes, conseguimos o primeiro golo cedo e o segundo surgiu por acréscimo. Depois controlámos o jogo como quisermos. Estes triunfos com muitos golos não servem de aviso aos rivais. É só a nossa grande forma, dado que estamos a concretizar bem. Temos trabalhado para isso e o mais imporante é que estamos a marcar", analisou o médio portista, em declarações à 'Sport TV'.

