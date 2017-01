Sendo um médio de características defensivas, e estando exposto ao contacto físico com os adversários mais criativos, o natural é que Danilo Pereira tivesse um número de faltas cometidas superior às sofridas, mas o que acontece é precisamente o contrário. Em 13 jogos disputados no campeonato, o jogador do FC Porto soma 19 faltas cometidas e 24 sofridas.Olhando para os números de forma detalhada, constata-se, por exemplo, que Danilo só em duas jornadas recorreu à falta por três vezes para parar os adversários. Foi no jogo inaugural, frente ao Rio Ave, e na 9ª jornada, em Setúbal. Na receção ao Boavista e na deslocação ao Feirense, o médio não cometeu qualquer infração, num indicador de grande capacidade física e concentração na abordagem aos lances. Curiosamente, nessa tarde também não foi castigado nenhuma vez pelos adversários.Em sentido contrário, houve um jogo em que Danilo foi carregado em falta por quatro vezes. Aconteceu quando o FC Porto recebeu o Sp. Braga, num dos encontros mais intensos da presente época e que só foi decidido no período de descontos. Frente ao Sporting e Benfica a tendência do médio confirmou-se, tendo sofrido mais faltas do que cometeu. Um trinco com pouca propensão para travar os adversários à margem da lei.