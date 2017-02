Continuar a ler

A fechar, Danilo aproveitou para deixar já um pedido aos adeptos para serem o 12.º jogador no encontro desta quarta-feira. "O ambiente [do Dragão] fará a diferença. Já o fez, por exemplo com a Roma. Jogamos todos os jogos como se fossem os últimos", concluiu. Uma entrevista que, naturalmente, teve como tema de conversa o duelo de quarta-feira, diante da Juventus , referente à primeira mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, no qual os dragões esperam surpreender. "O nosso foco é no aspeto defensivo. Trabalhamos muito nesse âmbito. No ataque temos jovens talentos que podem fazer a diferença. Contudo, a nossa grande força é na coesão de grupo. FC Porto e Juventus são totalmente o oposto: nós temos de vender os melhores para continuar a evoluir, eles compram quem querem. Há uma enorme diferença entre nós, essencialmente em termos de orçamento, mas a ambição é a mesma", garantiu.A fechar, Danilo aproveitou para deixar já um pedido aos adeptos para serem o 12.º jogador no encontro desta quarta-feira. "O ambiente [do Dragão] fará a diferença. Já o fez, por exemplo com a Roma. Jogamos todos os jogos como se fossem os últimos", concluiu.

Com regresso marcado para dentro de três semanas a Itália, um país no qual passou sem deixar grande marca, Danilo Pereira chegará a solo transalpino um jogador totalmente diferente daquele que era quando deixou o Parma, em 2013. Mais maduro, conforme o próprio diz - "era um menino e tornei-me um homem" -, o médio do FC Porto lamenta nunca ter tido uma chance para se mostrar no calcio, chegando ao ponto de dizer que não o entendiam."Foram anos difíceis, porque tinha de mudar de equipa e de país a cada seis meses, sempre à procura de alguém que me desse tempo de jogo. Mas é assim a vida. Posso dizer que, mesmo assim, se não fosse essa experiência em Itália, não estaria aqui. Nunca tive uma oportunidade. Se não podes mostrar-te, não consegues provar nova. Podem dizer que a culpa foi minha, mas digo que tinha pelo menos direito a uma chance. Quero agradecer ao Donadoni, que foi o único que me disse o que estava a fazer de certo e de errado", começou por enaltecer o médio portista, em entrevista ao 'La Repubblica'

Autor: Fábio Lima