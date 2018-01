Para além do afastamento da final four da Taça CTT, os dragões saíram de Braga com outro motivo de preocupação, neste caso para o jogo frente ao Moreirense. Danilo Pereira teve de abandonar o relvado numa fase prematura do clássico, devido a um problema na perna esquerda.De acordo com as primeiras informações transmitidas pelo FC Porto, o médio, de 26 anos, apresentou uma queixa dolorosa na perna esquerda e vai realizar, hoje, um exame para avaliar a extensão da lesão. O internacional português já tinha acabado o encontro diante do Tondela, na passada sexta-feira, com limitações no tornozelo esquerdo, pelo que este problema poderá de alguma forma ter a ver com essa situação.Recorde-se que, para além do problema de Danilo Pereira, Sérgio Conceição não pode contar com Otávio, em treino condicionado e ginásio, além de Fabiano, integrado condicionado.